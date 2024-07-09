Лави 24 ОМБ ім. Короля Данила поповнять колишні ув'язнені

Захищати Україну у складі 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила будуть люди, які відбували покарання, повідомила пресслужба бригади.

"У 24 бригаді сформовано батальйон "Характерники", який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі та виявили бажання долучитися до оборони держави", - йдеться в повідомленні пресслужби в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що серед них "дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей із бойовим досвідом". Напередодні новобранці склали військову присягу на вірність українському народові.

"Найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі бою", - наголошується в повідомленні.