Події

20:44 09.07.2024

Лави 24 ОМБ ім. Короля Данила поповнять колишні ув'язнені

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Захищати Україну у складі 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила будуть люди, які відбували покарання, повідомила пресслужба бригади.

"У 24 бригаді сформовано батальйон "Характерники", який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі та виявили бажання долучитися до оборони держави", - йдеться в повідомленні пресслужби в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що серед них "дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей із бойовим досвідом". Напередодні новобранці склали військову присягу на вірність українському народові.

"Найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі бою", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #колишні #данила #увязнені #король #омбр

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