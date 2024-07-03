Війська РФ за добу завдали по Україні два ракетних і 45 авіаударів, використавши 67 КАБів

Учора агресор завдав двох ракетних ударів (із застосуванням двох ракет), 45 авіаційних ударів (використавши 67 КАБів), здійснив понад три тисячі обстрілів, із них 81 - із реактивних систем залпового вогню, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 08:00 середи, опублікованому у фейсбуці.

Противник завдав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Стариця, Сотницький Козачок, Синьківка Харківської області; Райгородок, Спірне, Нью-Йорк, Велика Новосілка, Катеринівка та Одрадне Донецької області; Марфопіль на Запоріжжі; Інгулець, Миколаївка і Токарівка Херсонської області.

У результаті російських терактів, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.