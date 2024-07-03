Сили оборони вдарили по складу боєприпасів і шести районах зосередження сил ворога
Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони минулої доби уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження ОВТ, повідомив Генштаб у зведенні станом на 08:00 середи.
"За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та ОВТ", - йдеться в повідомленні.