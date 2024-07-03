Події

08:41 03.07.2024

Сили оборони вдарили по складу боєприпасів і шести районах зосередження сил ворога

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Сили оборони вдарили по складу боєприпасів і шести районах зосередження сил ворога
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони минулої доби уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження ОВТ, повідомив Генштаб у зведенні станом на 08:00 середи.

"За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та ОВТ", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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