Події

06:20 03.07.2024

Близько 30 пасажирів рейсу Air Europe постраждали через сильну турбулентність

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Близько 30 пасажирів рейсу Air Europe постраждали через сильну турбулентність

Щонайменше 30 пасажирів рейсу авіакомпанії Air Europe, що прямував з Іспанії до Уругваю, отримали травми під час проходження літака через зону турбулентності, повідомляє CNN у вівторок.

Рейс UX045 з Мадрида до Монтевідео здійснював авіаперевізник Air Europe літаком Boeing 787-9 Dreamliner. Рейс був перенаправлений до міжнародного аеропорту Наталь, Бразилія, після того як через 20 хвилин помірної турбулентності літак раптово "провалився" на 400 метрів на швидкості близько 1000 км/год. Пасажири, які не були пристебнуті ременями у цей момент, травмовано. В аеропорту Наталь рейс зустріли екстрені служби, пасажирам надали медичну допомогу. Air Europe направила свій інший борт для того, щоб відправити пасажирів, що залишилися, в Монтевідео.

Теги: #турбулентність #літак #постраждалі

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