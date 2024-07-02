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12:57 02.07.2024

У РФ мобілізували 10 тис. мігрантів, які отримали російське громадянство, але не перебували на військовому обліку - британська розвідка

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Російська влада виявила 30 тисяч мігрантів, які нещодавно стали громадянами РФ і не перебували на військовому обліку, і 10 тисяч із них уже відправлено на війну з Україною, повідомляє британська розвідка у вівторок із посиланням на керівника Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.

"Російські незалежні ЗМІ раніше повідомляли, що російські правоохоронні органи проводять кампанію юридичного переслідування щодо мігрантів, особливо з Центральної Азії, у спробі спонукати їх вступити на службу до російських збройних сил в обмін на громадянство або уникнення арешту за надуманими звинуваченнями", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Імовірно, це ще один винахідливий спосіб стимулювати набір в армію, одночасно намагаючись обмежити вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну активність", - додали в британській розвідці.

 

Теги: #британська_розвідка

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