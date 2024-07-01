Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині, загинули два мирні жителі, пошкоджено 10 багатоповерхівок - ОВА

Щонайменше двоє людей загинули й вісім дістали поранень унаслідок ранкових обстрілів міста Українськ Покровського району Донецької області в понеділок уранці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Рано вранці росіяни обстріляли місто з "Ураганів", у зоні ураження опинився житловий сектор. Загинули дві жінки 65 і 70 років. За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлі. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - написав Філашкін у телеграмі.