Події

10:09 01.07.2024

Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині, загинули два мирні жителі, пошкоджено 10 багатоповерхівок - ОВА

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Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині, загинули два мирні жителі, пошкоджено 10 багатоповерхівок - ОВА

Щонайменше двоє людей загинули й вісім дістали поранень унаслідок ранкових обстрілів міста Українськ Покровського району Донецької області в понеділок уранці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Рано вранці росіяни обстріляли місто з "Ураганів", у зоні ураження опинився житловий сектор. Загинули дві жінки 65 і 70 років. За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлі. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - написав Філашкін у телеграмі.

Теги: #донецька_область #обстріл

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