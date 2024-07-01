Події

08:53 01.07.2024

Пошкоджено пожежну частину в результаті ракетного удару в Київській області

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Пошкоджено пожежну частину в Київській області внаслідок ракетного удару російських військ, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Ввечері 30 червня ворог вчергове атакував Київську область. В результаті ракетного удару пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу", - сказано в телеграм-каналі.

Зазначається, що вибуховою хвилею вибито шибки і частково вікна, пошкоджено стелю.

"У момент удару рятувальники перебували в укритті, ніхто не постраждав", - додали в ДСНС.

 

 

 

Теги: #київська #пожежна_частина

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