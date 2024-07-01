Пошкоджено пожежну частину в результаті ракетного удару в Київській області

Пошкоджено пожежну частину в Київській області внаслідок ракетного удару російських військ, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Ввечері 30 червня ворог вчергове атакував Київську область. В результаті ракетного удару пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу", - сказано в телеграм-каналі.

Зазначається, що вибуховою хвилею вибито шибки і частково вікна, пошкоджено стелю.

"У момент удару рятувальники перебували в укритті, ніхто не постраждав", - додали в ДСНС.