Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку армія РФ зберігає тиск, тривають бої поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Від початку доби і станом на 19:00 кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту збільшилася до 109, зокрема на покровському напрямку зафіксовано 36 боїв, наразі противник там веде 9 атак, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом дня агресор шукає шляхи, щоб вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109. Найбільш активні загарбники на покровському напрямку. Водночас українські захисники дають гідну відсіч окупантам, знищують особовий склад і техніку ворога", - йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому в Телеграм-каналі в неділю ввечері.

Зазначається, що на покровському напрямку окупанти не знижують тиску. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі ЗСУ. "Тривають дев'ять штурмових дій, зокрема тривають бої в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої", - інформує Генштаб.

На харківському напрямку армія РФ намагалася атакувати вісім разів. Тривають бої поблизу Вовчанська. Противник активно застосовує авіацію з території РФ, бомбить райони Липців, Токарівки Другої, Веселого, Нескучного, Дергачів, Слобожанського та Харкова.

Повідомляється, що на куп'янському напрямку ЗСУ від початку доби відбивали сім штурмів окупаційних військ. Тривають бої неподалік Синьківки та Стельмахівки.

На лиманському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Невського та Торського. Загальна кількість бойових зіткнень сягнула 11. На Торецькому кількість штурмів збільшилася до шести. Триває бій неподалік Південного.

На курахівському і времівському напрямках також противник робить спроби атакувати - йдуть по два бої на кожному напрямку.

На інших напрямках обстановка істотних змін не зазнала.