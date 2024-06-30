Події

19:12 30.06.2024

У понеділок е/е відключатимуть протягом усієї доби, абонентів закликають до ощадливого споживання

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У понеділок е/е відключатимуть протягом усієї доби, абонентів закликають до ощадливого споживання

У понеділок електроенергію відключатимуть протягом усієї доби, абонентів закликають до ощадливого споживання, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 1 липня, заходи обмеження споживання застосовуватимуться протягом усієї доби", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що причина відключень полягає у зростанні енергоспоживання через спеку.

Крім того, у компанії закликали споживачів до дбайливого споживання світла, коли воно є.

Також актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатися на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах, додали в компанії.

 

 

 

Теги: #електроенергія #відключення

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