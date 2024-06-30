Через обстріли РФ поранено працівницю одного з об'єктів генерації в Донецькій області

Унаслідок обстрілу РФ споруд одного з об'єктів генерації Донецької області в суботу поранено його працівницю, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в неділю, жінку доправили до лікарні.

Крім цього, через обстріли було знеструмлено підстанцію, а також приєднані до неї побутові споживачі та шахту. У цей момент у шахті перебували 53 людини, їх вивели на поверхню. Усі споживачі заживлені.

Також через обстріл на одній із шахт сталася пожежа у виробничих приміщеннях. Силами гірничих рятувальників і ДСНС пожежу ліквідовано.

Водночас у Київській області з технологічних причин відключали повітряну лінію оператора системи розподілу, що призвело до знеструмлення підстанції і, як наслідок, збоїв у русі поїздів. Усі споживачі вже заживлені.

Вдалося оперативно під'єднати знеструмлену абонентську підстанцію та приєднаного до неї промислового споживача в Дніпропетровській області, які залишалися без напруги через відключення повітряної лінії.

Як повідомлялося, у суботу загинули двоє енергетиків у Житомирській та Харківській областях під час обслуговування мереж, у неділю загинули двоє шахтарів через обвал ґрунту на шахті Львівської області.