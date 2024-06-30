Події

12:19 30.06.2024

Через обстріли РФ поранено працівницю одного з об'єктів генерації в Донецькій області

1 хв читати

Унаслідок обстрілу РФ споруд одного з об'єктів генерації Донецької області в суботу поранено його працівницю, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в неділю, жінку доправили до лікарні.

Крім цього, через обстріли було знеструмлено підстанцію, а також приєднані до неї побутові споживачі та шахту. У цей момент у шахті перебували 53 людини, їх вивели на поверхню. Усі споживачі заживлені.

Також через обстріл на одній із шахт сталася пожежа у виробничих приміщеннях. Силами гірничих рятувальників і ДСНС пожежу ліквідовано.

Водночас у Київській області з технологічних причин відключали повітряну лінію оператора системи розподілу, що призвело до знеструмлення підстанції і, як наслідок, збоїв у русі поїздів. Усі споживачі вже заживлені.

Вдалося оперативно під'єднати знеструмлену абонентську підстанцію та приєднаного до неї промислового споживача в Дніпропетровській області, які залишалися без напруги через відключення повітряної лінії.

Як повідомлялося, у суботу загинули двоє енергетиків у Житомирській та Харківській областях під час обслуговування мереж, у неділю загинули двоє шахтарів через обвал ґрунту на шахті Львівської області.

Теги: #донецька_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 30.06.2024
У Вільнянську кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 38 осіб - Офіс генпрокурора

У Вільнянську кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 38 осіб - Офіс генпрокурора

11:13 30.06.2024
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 6 осіб, поранено 14 - голова ОВА

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 6 осіб, поранено 14 - голова ОВА

20:36 29.06.2024
Дергачі зазнали найбільш масованого удару з 2022 року, постраждали три людини

Дергачі зазнали найбільш масованого удару з 2022 року, постраждали три людини

20:26 29.06.2024
У Вільнянську в результаті обстрілу 11 постраждалих, троє з них діти - Зеленський

У Вільнянську в результаті обстрілу 11 постраждалих, троє з них діти - Зеленський

19:13 29.06.2024
Голова Запорізької області повідомив про вибух за містом

Голова Запорізької області повідомив про вибух за містом

19:08 29.06.2024
Росіяни обстріляли Курахівку, одна людина загинула, двоє поранені

Росіяни обстріляли Курахівку, одна людина загинула, двоє поранені

19:00 29.06.2024
Росіяни обстріляли Вільнянськ у Запорізькій області, 6 людей загинули, 8 поранено - голова ОВА

Росіяни обстріляли Вільнянськ у Запорізькій області, 6 людей загинули, 8 поранено - голова ОВА

16:33 29.06.2024
Окупанти вдарили по Дергачах у Харківській області, постраждали щонайменше дві людини - Синєгубов

Окупанти вдарили по Дергачах у Харківській області, постраждали щонайменше дві людини - Синєгубов

16:27 29.06.2024
Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області - ОВА

Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області - ОВА

16:07 29.06.2024
На Донеччині 3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів - очільник області

На Донеччині 3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів - очільник області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Вільнянську кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 36 осіб

Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України - уповноважений із прав людини

У Запорізькій області 30 червня оголошено Днем жалоби

ЗС України за добу ліквідували 1140 окупантів

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій РФ геноцидом українського народу

ОСТАННЄ

Зеленський: нам необхідні сили та засоби, щоб знищувати російську бойову авіацію

У перший день липня в західних областях дощі, на півдні та сході місцями сильна спека до 37° - Укргідрометцентр

Зранку окупанти атакували Одеську область балістичною ракетою - ПК "Південь"

На кордоні з Угорщиною затримали 17 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в країну - Держприкордонслужба

Окупанти завдали близько 400 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували 13 населених пунктів, загинуло 7 осіб, 31 поранено - ОВА

За минулу добу ворог 27 разів обстріляв прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей - ОК "Північ"

Проєктна документація на будівництво першої черги НВМК пройшла держекспертизу з позитивними висновками - Порхун

На Харківщині 4 людини постраждали за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

Посади штатних капеланів заповнені приблизно наполовину - капелан Гореньков

За минулу добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень, від початку поточної - 47 - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА