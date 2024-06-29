На фронті вже відбулося 90 бойових зіткнень, противник атакує на покровському та харківському напрямках

Станом на 19:00 суботи кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 90, противник проводить інтенсивні атакувальні дії на покровському та харківському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На покровському напрямку за сьогодні відбулося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності, наразі тривають 12 із них біля Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Новоселівки Першої та Прогресу. "Дотепер ворог, зокрема, втратив 252 військовослужбовці вбитими й пораненими та безповоротно РСЗВ БМ-21 "Град"", - повідомляється у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

На харківському напрямку окупанти атакують поблизу Вовчанська, наразі тривають дві атаки, вісім попередніх - відбито. "Як наслідок, загарбники сьогодні втратили 127 осіб убитими та пораненими. Крім того, наші воїни знищили 26 БПЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобілів та одиницю спецтехніки. Пошкоджено дві ворожі гармати, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки, зокрема, станцію РЕБ противника", - уточнює Генштаб.

На курахівському напрямку відбулося вісім атак, ще у двох локаціях поблизу Красногорівки бої тривають.

На вемівському напрямку кількість сьогоднішніх ворожих штурмів збільшилася до семи, триває бій неподалік Костянтинівки.

На куп'янському напрямку окупанти незначно додали активності неподалік Стельмахівки та Синьківки, загальна кількість атак за сьогодні - чотири.

"Тривають бої в районі Часового Яру на Краматорському напрямку. На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала", - йдеться у зведенні.