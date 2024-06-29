Події

20:09 29.06.2024

Ворог наростив кількість атак по всій лінії фронту

2 хв читати
Ворог наростив кількість атак по всій лінії фронту

Від початку поточної доби, 29 червня, по всій лінії фронту в цей час відбулося 78 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Покровському напрямку тиск російських окупантів не зменшується. Ворог шукає шляхи, щоб витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій. Водночас противник не так активно, але наростив кількість атак на майже всій лінії фронту. Задіює авіацію - за поточну добу скинув уже 37 керованих авіабомб. Для виснаження наступального потенціалу ворога українські воїни вживають необхідних заходів", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Від артилерійських обстрілів з території РФ продовжує страждати прикордоння України в Чернігівській і Сумській областях. У суботу російські окупанти вели вогонь по районах населених пунктів Рясне, Есмань і Суходіл.

На харківському напрямку з опівночі відбулося вісім бойових зіткнень поблизу Вовчанська. Ворог отримав відсіч і підраховує втрати.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника. Дві з них біля Стельмахівки та Синьківки ще тривають.

Продовжують активні дії російські загарбники на лиманському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Бої тривають у чотирьох локаціях неподалік від Торського та Невського.

На Краматорському напрямку російські війська намагаються просунутися вперед у районах Часового Яру та Калинівки. Шість із восьми бойових зіткнень ще тривають.

На торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилася до восьми. Станом на 16:00 противник атакує неподалік Торецька, Північного, Південного та Нью-Йорка. Активно працює ворожа авіація - п'ятьма КАБами російські окупанти бомбили місто Торецьк.

"Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій окупантів. Ще десять - тривають", - зазначають у Генштабі.

Противник продовжує атаки біля Яснобродівки, у трьох локаціях неподалік села Воздвиженка, також по два бойові зіткнення тривають у Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої.

Зазначається, що росіяни зазнають втрат унаслідок комплексного вогневого ураження, яке ведуть українські підрозділи.

Авіація Росії била НАРами по району Олександрополя та скинула по авіабомбі біля Воздвиженки та Іванівки.

На курахівському напрямку удари КАБами було завдано біля Михайлівки. Відбито шість ворожих атак неподалік Костянтинівки та Парасковіївки.

На времівському напрямку окупаційні війська активізувалися - шість разів намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Водяного та Урожайного. Два бойові зіткнення ще тривають.

На придніпровському напрямку три штурмові дії ворога успіху не мали. Втрат позицій на лівобережжі Дніпра не допущено.

На решті напрямків - без особливих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 29.06.2024
На фронті вже відбулося 90 бойових зіткнень, противник атакує на покровському та харківському напрямках

На фронті вже відбулося 90 бойових зіткнень, противник атакує на покровському та харківському напрямках

11:33 29.06.2024
Від початку доби відбулося 37 бойових сутичок - Генштаб ЗСУ

Від початку доби відбулося 37 бойових сутичок - Генштаб ЗСУ

07:34 29.06.2024
Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

07:27 29.06.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів і 57 артилерійських систем противника

Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів і 57 артилерійських систем противника

00:07 29.06.2024
Окупанти завдали по території України 61 авіаудар із застосуванням понад 100 КАБів - Генштаб

Окупанти завдали по території України 61 авіаудар із застосуванням понад 100 КАБів - Генштаб

23:45 28.06.2024
Від початку доби було 140 боєзіткнень, на покровському напрямку їхня кількість збільшилася до 37 - Генштаб

Від початку доби було 140 боєзіткнень, на покровському напрямку їхня кількість збільшилася до 37 - Генштаб

21:07 28.06.2024
Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою на фронті

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою на фронті

12:49 28.06.2024
Окупанти втратили за минулу добу на харківському напрямку 119 осіб і 17 одиниць техніки - Генштаб

Окупанти втратили за минулу добу на харківському напрямку 119 осіб і 17 одиниць техніки - Генштаб

11:10 28.06.2024
Росіяни почали відчувати "снарядний голод", на кожен день їм уже визначають межу на постріли - джерела в Генштабі

Росіяни почали відчувати "снарядний голод", на кожен день їм уже визначають межу на постріли - джерела в Генштабі

08:09 28.06.2024
Окупанти за добу втратили 1170 осіб

Окупанти за добу втратили 1170 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Вільнянську зросла до 23 людей - ДСНС

Кількість постраждалих у Вільнянську в результаті обстрілу зросла до 20 осіб

У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, поранення дістали 18 - МВС

У Вільнянську в результаті обстрілу 11 постраждалих, троє з них діти - Зеленський

У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, десять поранено

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Вільнянську зросла до 23 людей - ДСНС

Кількість постраждалих у Вільнянську в результаті обстрілу зросла до 20 осіб

На вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов російських штурмовиків від виконання завдань - ОСУВ "Хортиця"

Глави МЗС України та Вірменії провели переговори на полях Дубровницького форуму в Хорватії

Дергачі зазнали найбільш масованого удару з 2022 року, постраждали три людини

У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, поранення дістали 18 - МВС

У Вільнянську в результаті обстрілу 11 постраждалих, троє з них діти - Зеленський

30 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій визнано безпечними від мінних загроз

У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, десять поранено

Два шахтарі загинули під завалом на шахті "Відродження" у Львівській області - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА