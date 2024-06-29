Ворог наростив кількість атак по всій лінії фронту

Від початку поточної доби, 29 червня, по всій лінії фронту в цей час відбулося 78 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Покровському напрямку тиск російських окупантів не зменшується. Ворог шукає шляхи, щоб витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій. Водночас противник не так активно, але наростив кількість атак на майже всій лінії фронту. Задіює авіацію - за поточну добу скинув уже 37 керованих авіабомб. Для виснаження наступального потенціалу ворога українські воїни вживають необхідних заходів", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Від артилерійських обстрілів з території РФ продовжує страждати прикордоння України в Чернігівській і Сумській областях. У суботу російські окупанти вели вогонь по районах населених пунктів Рясне, Есмань і Суходіл.

На харківському напрямку з опівночі відбулося вісім бойових зіткнень поблизу Вовчанська. Ворог отримав відсіч і підраховує втрати.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника. Дві з них біля Стельмахівки та Синьківки ще тривають.

Продовжують активні дії російські загарбники на лиманському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Бої тривають у чотирьох локаціях неподалік від Торського та Невського.

На Краматорському напрямку російські війська намагаються просунутися вперед у районах Часового Яру та Калинівки. Шість із восьми бойових зіткнень ще тривають.

На торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилася до восьми. Станом на 16:00 противник атакує неподалік Торецька, Північного, Південного та Нью-Йорка. Активно працює ворожа авіація - п'ятьма КАБами російські окупанти бомбили місто Торецьк.

"Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій окупантів. Ще десять - тривають", - зазначають у Генштабі.

Противник продовжує атаки біля Яснобродівки, у трьох локаціях неподалік села Воздвиженка, також по два бойові зіткнення тривають у Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої.

Зазначається, що росіяни зазнають втрат унаслідок комплексного вогневого ураження, яке ведуть українські підрозділи.

Авіація Росії била НАРами по району Олександрополя та скинула по авіабомбі біля Воздвиженки та Іванівки.

На курахівському напрямку удари КАБами було завдано біля Михайлівки. Відбито шість ворожих атак неподалік Костянтинівки та Парасковіївки.

На времівському напрямку окупаційні війська активізувалися - шість разів намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Водяного та Урожайного. Два бойові зіткнення ще тривають.

На придніпровському напрямку три штурмові дії ворога успіху не мали. Втрат позицій на лівобережжі Дніпра не допущено.

На решті напрямків - без особливих змін.