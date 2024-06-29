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14:16 29.06.2024

Одна людина загинула і двоє поранені внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - Офіс генпрокурора

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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула і двоє поранені, розпочато кримінальне провадження, повідомляє Офіс генпрокурора в суботу.

За процесуального керівництва Ізюмської, Чугуївської та Куп'янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 червня близько 6:00 ворог завдав авіаційного удару по с. Богуславка Ізюмського району.

Пошкоджено приватні домоволодіння.

Також уранці війська РФ обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Дістала поранення 70-річна жінка. Постраждала перебуває в лікарні. Пошкоджено амбулаторію, пошту, навчальний заклад і житлові будинки.

Напередодні, 28 червня, внаслідок ворожого обстрілу с. Варварівка Чугуївського району загинула 56-річна жінка.

Також 28 червня близько 16:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Білий Колодязь Чугуївського району. Дістала поранення 62-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

Теги: #харківська_область #обстріл

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