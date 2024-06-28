Росіяни почали відчувати "снарядний голод", на кожен день їм уже визначають межу на постріли - джерела в Генштабі

Розрив у пострілах між Україною і РФ на сьогодні скоротився, що є результатом збільшення поставок снарядів українським Силам оборони та "снарядним голодом" у росіян, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Генеральному штабі ЗСУ.

"На сьогодні співвідношення використання боєприпасів уже становить 1:3. До нас збільшилися поставки, а в росіян - зменшилися. Вони починають відчувати снарядний голод. Ми знаємо, що їм кожного дня вже визначають ліміт. Якщо раніше було співвідношення витрати боєприпасів 1 до 7, сьогодні - 1 до 3", - розповів співрозмовник у Генштабі.

Водночас у ЗСУ додали, що затримки з постачанням Україні допомоги все ще є.