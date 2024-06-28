Проїзд до центрального залізничного вокзалу в Києві розблоковано, серйозних конфліктів не було - поліція

Проїзд до центрального залізничного вокзалу в Києві розблоковано, сутичок і серйозних конфліктів не було, повідомили агентству в Національній поліції України.

За інформацією поліції, блокування під'їздів до вокзалу виникло через демонтаж мафів і тривало до пів години.

"Поліція не зафіксувала серйозних сутичок і конфліктів. Наразі жодних складнощів проїзду до вокзалу немає", - наголосили в Нацполіції.

Як стало відомо агентству, конфлікт стався через те, що співробітники КП "Благоустрій" уранці у п'ятницю мали намір виконати рішення про демонтаж мафів на ринку "Яма" біля центрального залізничного вокзалу.

Після нетривалої сутички працівники комунальної служби зупинили свої роботи, продавці залишили торговельні точки, й конфлікт було вичерпано. Проїзд до вокзалу та своєчасний рух поїздів відновлено.

Зі свого боку АТ "Укрзалізниця" (УЗ) також повідомило: "Шлях до вокзалу вільний, їдемо далі за розкладом".

Раніше УЗ повідомила, що проїзд до центрального вокзалу в Києві частково заблоковано через дії протестувальників, відправлення поїздів затримується на 10 хвилин. Киянам і гостям столиці радили користуватися Південним вокзалом.

В УЗ уточнювали, що акція не має стосунку до діяльності УЗ і залізничних вокзалів станції Київ-Пасажирський.