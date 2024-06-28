Події

08:09 28.06.2024

Окупанти за добу втратили 1170 осіб

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Окупанти за добу втратили 1170 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів, 24 танки, 21 бронемашину, 60 артсистем, 50 БПЛА, а також 57 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 540490 (+1170) осіб, танків - 8066 (+24) од, бойових броньованих машин - 15480 (+21) од, артилерійських систем - 14423 (+60) од, РСЗВ - 1109 (+1) од, засоби ППО - 871 (+3) од, літаків - 360 (+1) од, гелікоптерів - 326 (+0,0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11509 (+50), крилатих ракет - 2329 (+5), кораблів/катерів - 28 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 19514 (+46) од, спеціальної техніки - 2431 (+11)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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