На фронті вже відбулося 104 бойові зіткнення, найгарячіше на торецькому та покровському напрямках

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Станом на 19.00 четверга кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 104, найгарячіше на торецькому та покровському напрямках, де відбулася майже половина всіх російських штурмів за сьогодні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На харківському напрямку ворог здійснив три атаки, тривають бої в районі Вовчанська.

На куп'янському напрямку українські захисники від початку доби відбивали 10 ворожих штурмових дій. Триває бій біля Синьківки. Ворог завдав авіаційного удару по околицях Петропавлівки.

На краматорському напрямку противник посилив тиск у районі Часового Яру. Тривають два бої. Загалом на цьому напрямку ворог здійснив п’ять атак.

На торецькому напрямку кількість ворожих штурмів збільшилася до 25. У свою чергу українські захисники відбили 22 наступальні спроби ворога, три атаки ще тривають. Агресор бомбив КАБами Торецьк.

На покровському напрямку ворог 23 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають сім штурмових дій.

На придніпровському напрямку ворог здійснив сім атак, шість із них відбито.