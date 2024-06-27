Естонія надасть Україні понад EUR100 млн оборонної допомоги цього року та виділить протягом 2024-2027 рр. щонайменше 0,25% ВВП на військову підтримку

Спільні безпекові зобов'язання між Україною та Естонією, підписані в Брюсселі в четвер між президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас, передбачають виділення Естонією на оборонну підтримку Києва понад EUR100 млн оборонної допомоги вже цьогоріч і різнобічну підтримку впродовж 10-річного терміну дії документа.

Також, відповідно до документа, як заявлено на сайті глави Української держави, естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25% ВВП щорічно протягом 2024-2027 років на військову підтримку України. Зазначається, що Естонія першою запропонувала фіксацію відсотка ВВП на підтримку України у двосторонніх договорах безпеки.

У документі закріплено окремі компоненти довгострокової військової допомоги Україні, зокрема про типи озброєння, які надає Естонія, а саме: артилерію (гаубиці 122-мм і 155-мм калібру), протитанкові ракетні комплекси, ракети та міни, гвинтівки Carl Gustaf, гранатомети, безпілотні системи та засоби РЕБ.

Україна та Естонія започаткують регулярний стратегічний діалог для обговорення питань безпеки та оборони обох країн. В угоді також закріплено питання співпраці щодо постачання озброєнь і військової техніки, тренувань, діяльності IT-коаліції та інших коаліцій можливостей, а також поглибленого співробітництва у сфері оборонно-промислового комплексу.

Окремі блоки угоди стосуються посилення санкцій проти РФ, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, допомоги нашій державі у відновленні та відбудові, протидії гібридним загрозам, співпраці у сферах кібер- та інформаційної безпеки, а також захисту критичної інфраструктури.

Крім того, в документі чітко підтверджено підтримку Естонією майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Україна та Естонія уклали двосторонню безпекову угоду на виконання Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року.

Повний текст угоди розміщений на сайті президента України й доступний за посиланням.