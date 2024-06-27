У результаті ворожих обстрілів на Харківщині 13 постраждалих

За минулу добу ворожих авіаударів зазнали Дергачі, де постраждали 12 осіб, зокрема троє дітей, Мале Веселе, де травмовано чоловіка, його госпіталізовано, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, протягом доби окупанти завдавали ударів по Куп'янську, внаслідок ворожого обстрілу УМПБ-Д30 пошкоджено будинок, господарські будівлі. У с. Петропавлівка внаслідок влучання двох ворожих КАБів пошкоджено адмінбудівлю, було завдано удару по Харкову, "пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За інформацією ОВА, пошкоджено приблизно 65 будинків, господарські будівлі, торговельний центр, автомобілі, адмінбудівлю.