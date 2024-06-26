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13:04 26.06.2024

Затримано ексгендиректора харківського оборонного підприємства, який розкрадав держкошти на ремонті військової техніки, - СБУ

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Затримано ексгендиректора харківського оборонного підприємства, який розкрадав держкошти на ремонті військової техніки, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрила схему розкрадання державних коштів, організовану колишнім генеральним директором харківського державного підприємства, яке входило до структури концерну "Укроборонпром".

"Влітку 2022 року на той час очільник заводу організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами, які були передані підприємству для виконання державного оборонного замовлення. За контрактом з Міністерством оборони України харківське підприємство мало здійснювати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення", - повідомляє УСБУ в Харківській області.

За даними слідства, до реалізації схеми директор заводу залучив іще двох осіб: свого підлеглого - начальника управління з матеріально-технічного постачання, а також представника фірми, що здійснювала постачання запасних частин.

Фігуранти домовилися, що замість нових запасних частин для окремих вузлів і агрегатів військової техніки вони закуповуватимуть відремонтовані. Однак такі деталі були неналежної якості, не відповідали нормам і чинним стандартам та порушували умови укладеного договору.

Директор заводу та начальник управління матеріально-технічного постачання підписували документи про приймання завідомо неякісних деталей, забезпечували безперешкодне проходження вхідного контролю якості на підприємстві та потрапляння цих неякісних комплектувальних до складальних цехів.

Ініційована Службою безпеки судова товарознавча експертиза підтвердила неналежну якість цих деталей.

Усім трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до восьми років.

Ексгендиректору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом іншим підозрюваним - цілодобового домашнього арешту.

Теги: #затримано #нацполіція #сбу

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