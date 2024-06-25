Зеленський: Ми точно реалізуємо все, щоб створити Договір про вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів міжурядової конференції щодо відкриття переговорів про майбутнє українське членство в Євросоюзі заявив, що відтепер буде реалізовано все, щоб створити Договір про вступ до ЄС.

"Сьогодні дуже насичений день. Офіційно розпочали переговори з Європейським Союзом щодо нашого членства. Це історичний результат. Ми довго до цього йшли. І зараз провели першу міжурядову конференцію", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Як він наголосив, "ми точно реалізуємо все, що необхідно, щоб пройтися по кожному розділу наших відносин з ЄС і створити Договір - Договір про вступ України".

Як повідомлялося, 25 червня Україна та ЄС провели міжурядову конференцію про відкриття переговорів про майбутнє членство України в Євросоюзі.