Події

20:08 24.06.2024

У лікарні померла мешканка Слатиного Харківської області, поранена в результаті обстрілу тиждень тому

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У понеділок, 24 червня, у лікарні померла 51-річна мешканка Слатиного Дергачівської громади Харківської області, яку було важко поранено внаслідок російського авіаудару по селищу 18 червня, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації (МВА) В'ячеслав Задоренко.

"Лікарі боролися за життя жінки до останнього", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, вдень 18 червня ЗС РФ завдали удару УМПБ Д-30 по Слатиному. Унаслідок бомбардування численні поранення отримала 51-річна місцева мешканка, яка в цей час працювала на своєму городі. Її госпіталізували у важкому стані. Унаслідок авіаудару було пошкоджено близько 20 приватних будинків, господарських споруд, а також адміністративну будівлю Слатинського старостинського округу.

 

 

 

Теги: #харків #жертви #обстріли

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