Події

18:37 24.06.2024

В Одесі від обстрілу постраждав центральний розподільний склад мережі "Таврія В"

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Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Одесі в понеділок вранці пошкоджено центральний розподільний склад "Таврія В", постраждав один співробітник.

"На нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів - ні першого разу, ні зараз. Три сотні співробітників складу цьому свідки", - прокоментував засновник мережі "Таврія В" Борис Музальов на фейсбук-сторінці.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі "Таврія В", унаслідок ракетного удару знищено 24 тис. 255 кв. м із 52 тис. кв. м центрального розподільчого складу ритейлера.

Зазначається, що завдяки заздалегідь вжитим заходам безпеки під час ракетної атаки персонал центрального складу мережі супермаркетів "Таврія В", який працював на той момент у складських приміщеннях, перебував в укритті. На жаль, постраждав один співробітник, йому надано медичну допомогу.

Складське приміщення, де були зосереджені продовольчі та непродовольчі товари для забезпечення населення України, зазнало серйозних руйнувань. Головний удар припав на зону non-food, де зберігалися текстиль для дому, одяг, витратні матеріали: стретч-плівка, пакувальні пакети, касова стрічка, а також побутова хімія.

Пожежу, що тривала близько чотирьох годин, локалізували приблизно близько 12:00 силами фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомив Forbes Ukraine СЕО мережі Віталій Карандо, за попередніми оцінками, збитки можуть сягати 300 млн грн.

Це не перше потрапляння в склади ритейлера. Майже рік тому, 14 червня 2023 року, ворожа ракета влучила у продовольчий склад мережі "Таврія В" в Одесі.

У пресслужбі повідомили, що компанія вжила заходів щодо перенаправлення поставок продовольчих і непродовольчих товарів безпосередньо до торговельних об'єктів "Таврія В", "Блиск&Відро", "Космос", тож їхнього дефіциту не буде.

Теги: #музальов #одеса #ракетний_удар

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