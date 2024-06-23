Унаслідок обстрілу в Київській області двоє людей поранені, пошкоджено 72 приватні будинки та 8 багатоповерхівок

Згідно з оновленою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу в Обухівському районі Київської області уламками двоє людей дістали незначні поранення, пошкоджено корпуси лікарні, 72 приватні будинки, з них 2 зруйновано, 8 багатоповерхових будинків, 13 адміністративних будівель і 28 автомобілів, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Станом на 21:30 в Обухівському районі області внаслідок падіння уламків пошкоджено 72 приватні будинки. Крім того, пошкоджено квартири у 8 багатоповерхівках. По меддопомогу звернулося 2 людини з незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю ввечері.

Так само повідомляється, що також пошкоджено корпуси лікарні. Крім того, пошкоджено 13 будівель.

"Серед них комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі. Пошкоджено 28 автомобілів", - уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що населенню надають усю необхідну допомогу, представники КОВА та місцевої громади продовжують опрацьовувати інформацію про потреби людей.