Події

22:37 23.06.2024

Унаслідок обстрілу в Київській області двоє людей поранені, пошкоджено 72 приватні будинки та 8 багатоповерхівок

1 хв читати
Унаслідок обстрілу в Київській області двоє людей поранені, пошкоджено 72 приватні будинки та 8 багатоповерхівок

Згідно з оновленою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу в Обухівському районі Київської області уламками двоє людей дістали незначні поранення, пошкоджено корпуси лікарні, 72 приватні будинки, з них 2 зруйновано, 8 багатоповерхових будинків, 13 адміністративних будівель і 28 автомобілів, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Станом на 21:30 в Обухівському районі області внаслідок падіння уламків пошкоджено 72 приватні будинки. Крім того, пошкоджено квартири у 8 багатоповерхівках. По меддопомогу звернулося 2 людини з незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю ввечері.

Так само повідомляється, що також пошкоджено корпуси лікарні. Крім того, пошкоджено 13 будівель.

"Серед них комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі. Пошкоджено 28 автомобілів", - уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що населенню надають усю необхідну допомогу, представники КОВА та місцевої громади продовжують опрацьовувати інформацію про потреби людей.

Теги: #україна #наслідки #київська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 23.06.2024
За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

23:25 23.06.2024
Ворог здійснив 2 ракетних і 47 авіаударів по Україні

Ворог здійснив 2 ракетних і 47 авіаударів по Україні

23:04 23.06.2024
Окупанти за добу 14 разів обстріляли 4 громади Сумської області

Окупанти за добу 14 разів обстріляли 4 громади Сумської області

21:50 23.06.2024
У Кривому Розі затримали за підозрою у вбивстві 10-річної дівчинки її матір - Нацполіція

У Кривому Розі затримали за підозрою у вбивстві 10-річної дівчинки її матір - Нацполіція

21:24 23.06.2024
Зеленський: Бити по російських аеродромах цілком справедливо, нам потрібно це спільне рішення з партнерами

Зеленський: Бити по російських аеродромах цілком справедливо, нам потрібно це спільне рішення з партнерами

21:09 23.06.2024
У Нацполіції повідомляють про 11 постраждалих у Харкові, зокрема двох неповнолітніх

У Нацполіції повідомляють про 11 постраждалих у Харкові, зокрема двох неповнолітніх

15:06 23.06.2024
Словенія та Україна підпишуть угоду про безпеку 27 червня - президент

Словенія та Україна підпишуть угоду про безпеку 27 червня - президент

13:12 23.06.2024
Внаслідок ранкового обстрілу в Київській області пошкоджено корпуси лікарні - ОВА

Внаслідок ранкового обстрілу в Київській області пошкоджено корпуси лікарні - ОВА

12:14 23.06.2024
У Київській області внаслідок обстрілу поранено двох людей - Офіс генпрокурора

У Київській області внаслідок обстрілу поранено двох людей - Офіс генпрокурора

09:16 23.06.2024
У Київській області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено 6 багатоповерхівок, двох людей поранено – ОВА

У Київській області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено 6 багатоповерхівок, двох людей поранено – ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

Зеленський: Бити по російських аеродромах цілком справедливо, нам потрібно це спільне рішення з партнерами

У Нацполіції повідомляють про 11 постраждалих у Харкові, зокрема двох неповнолітніх

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10-ти, двоє з них у важкому стані – ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8, на місці одного з ударів виникла пожежа

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10-ти, двоє з них у важкому стані – ОВА

Унаслідок обстрілу Станіслава поранено дві людини - Херсонська ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8, на місці одного з ударів виникла пожежа

На "ArcelorMittal Кривий Ріг" сталося відключення агрегатів від енергосистеми, що короткостроково спричинило значні викиди в атмосферу

У Харкові один загиблий і щонайменше четверо поранених - ОВА

Харківський метрополітен тимчасово працює виключно в режимі укриття

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський: для нас важливо, щоби кожна країна, яка поважає міжнародне право, могла проявити себе в наближенні миру

На фронті вже відбулося 71 бойове зіткнення, ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Унаслідок обстрілів на Донеччині поранено п'ять осіб - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА