Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10-ти, двоє з них у важкому стані – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок авіаційних ударів, завданих російськими окупантами по Харкову в неділю вдень, досягла десяти, серед них двоє підлітків, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільних об'єктах Шевченківського та Холодногірського районів Харкова травмовано 10 осіб. 1 людина загинула. Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина отримала травми середнього ступеня", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він додав, що влучання зафіксовано у приватному секторі та по дитячому навчальному закладу. Внаслідок ударів знеструмлено половину споживачів Харкова. Фахівці обленерго працюють над відновленням енергопостачання.