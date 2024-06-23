ВМС ЗСУ підтвердили знищення в ніч на 21 червня складу "Шахедів" і супутньої інфраструктури росіян

Підтверджено знищення силами і засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу "Шахедів" і супутньої інфраструктури в Краснодарському краї (РФ), повідомляє пресслужба Військово-морських сил України.

"Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання і підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління і зв'язку розрахунків цих БпЛА, розташованих у Краснодарському краї", - йдеться в повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, крім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2", і тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.