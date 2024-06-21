Жовква: Дуже скоро ми побачимо країни Глобального Півдня та Азії, які приєднаються до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Найближчим часом деякі з країн Глобального Півдня та Азії приєднаються до вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України, заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Безумовно, ми готові поширювати декларацію про безпекові гарантії на інші регіони, включно з регіоном, про який ви говорите (Глобальний Південь і Азія - ІФ-У). Знову ж таки не буду поки що відкривати всі карти, але думаю, що дуже скоро ми побачимо країни з цього регіону, які приєднаються до декларації G7", - заявив Жовква.

Він також розповів, що в азійському регіоні є низка моделей безпекових угод зі Сполученими Штатами Америки. "Ми їх усі чудово вивчили перед тим, як вести переговори зі США, і знаємо, чим одна модель відрізняється від іншої. І так, ми можемо використовувати цей досвід, уже маючи свою угоду зі США. У них (країни Азії та Глобального Півдня - ІФ-У) є свої відповідні угоди зі Штатами. І, таким чином, цей трикутник замикається".

Заступник глави Офісу президента нагадав, що укладена минулого літа у Вільнюсі декларація G7 про гарантії безпеки для України відкрита до приєднання. За його словами, до неї приєдналися вже 32 держави. "Це майже всі країни ЄС і НАТО, за винятком кількох країн", - зазначив він.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи українська делегація під час візиту президента Зеленського до країн Азії обговорювала оборонну підтримку з боку азійських держав, Жовква відповів: "Говорили про всі аспекти, зокрема й про це. Але не буду розкривати всі деталі".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на початку червня здійснив так зване азійське турне, відвідавши Сінгапур, де взяв участь у безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла", Філіппіни, також він провів зустрічі з лідерами Індонезії та острівної держави Тимор-Лешті.