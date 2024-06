Жовква про безпековий договір зі США: У нас ніколи не було такої сильної угоди за 33 роки незалежності, але переговори давалися дуже непросто

Україна ніколи за 33 роки своєї незалежності не мала такої сильної угоди зі Сполученими Штатами Америки, як підписана напередодні безпекова угода, водночас ці перемовини давалися дуже непросто, розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Процес підготовки обох угод (зі США та Японією, які підписано 13 червня - ІФ-У) був досить тривалим. Першими з усіх країн переговори щодо гарантій безпеки ми розпочали зі США. Це було ще в серпні минулого року. І от лише 13 червня цього року ми зі США уклали таку угоду. Чому так? Тому що ця угода непросто нам давалася. Ви пам'ятаєте: була певна пауза з боку США щодо військової підтримки України. І це також вплинуло на перебіг переговорів. Як тільки навесні Конгрес ухвалив Supplementary Budget (додатковий бюджет - ІФ-У), ми відновили ці переговори із ще більшою інтенсивністю", - розповів Жовква.

Водночас, як він наголосив, текст українсько-американського договору є юридично зобов'язальним для США і має зобов'язання для України в частині виконання нею реформ.

"Вона буде подана до Конгресу, буде прийнята відповідна резолюція на її підтримку обома палатами Конгресу. Це не ратифікація, бо вона не потребує ратифікації. Це так звана Executive agreement (виконавча угода - ІФ-У). Але в угоді чітко зафіксовано, що Сполучені Штати Америки будуть постійно звертатися до свого Конгресу для того, щоб забезпечити стабільну фінансову і військову підтримку України протягом дії цієї угоди, тобто всі 10 років", - зазначив Жовква.

"Друге: в угоді йдеться про те, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну до її перемоги. Раніше була інша риторика: "As long as it takes" (так довго, як буде потрібно - ІФ-У). Уперше чітко, на папері закріплено: "до перемоги України". Третє: така допомога Україні надаватиметься і під час війни, і під час миру, що дуже важливо. Четверте: основою системи ППО України будуть Patriot, тобто назва цієї системи чітко вказана в угоді. П'яте: Сполучені Штати Америки разом зі своїми союзниками будуть постачати Україні ескадрильї F-16 мінімум покоління "4+" і не тільки", - додав він.

Як наголосив заступник глави Офісу президента, "це революційні речі. У нас ніколи не було такої сильної угоди зі Сполученими Штатами за 33 роки нашої незалежності. І це давалося непросто. Переговори були одними з найскладніших. Американська делегація була досить підготовлена. Її очолювала людина, яка дуже добре знає Україну. Це пан Кріс Сміт - заступник помічника держсекретаря США. Він мій добрий друг, але за столом переговорів кожен з нас захищав інтереси своєї країни".

Жовква також назвав безпрецедентною угоду з безпеки з Японією. "Це безпрецедентно для країни, коли вона вперше після Другої світової війни надає допомогу країні, яка перебуває у стані війни. Так, вона не надає нам військову допомогу, але надає технології, санкції, фінансову підтримку - 4,5 мільярда на цей рік, і ще зобов'язання на такому самому рівні надавати допомогу протягом 10 років дії цієї угоди", – зазначив він.