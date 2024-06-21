Україна сподівається на конструктивну позицію Угорщини щодо питання нашої євроінтеграції - Жовква

Україна сподівається на певні конструктивні позиції угорської сторони з питання української євроінтеграції, заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Щодо Угорщини: ми знаємо, що проєкт переговорної рамки вже підтримано, й Угорщина не блокувала його. З 1 липня Угорщина головуватиме в Європейському Союзі. Вона також хоче провести саміт Європейського політичного співтовариства. Тому ми сподіваємося на певні конструктивні позиції угорської сторони щодо питання нашої євроінтеграції", - заявив Жовква.

Він також зазначив, що Україна продовжує проводити двосторонні переговори з Угорщиною, зокрема з питань прав національних меншин.

"Але ми говоримо про те, що спектр наших двосторонніх відносин набагато ширший за питання національних меншин. У нас є питання економіки, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні, збільшення транзиту української продукції через Угорщину, й не лише аграрної. До речі, транзит нашої продукції до країн ЄС через Угорщину останнім часом збільшився на 30%. І це ще не межа. Є низка транскордонних проєктів. Є питання енергетичної співпраці", - розповів Жовква.

Як зазначив заступник глави офісу президента, "прем'єр-міністр Угорщини Петер Сіярто - бажаний гість в Україні. Ми дуже відкриті до співпраці з Угорщиною. Була низка зустрічей президента Зеленського з прем'єром Орбаном, також було кілька телефонних розмов. Ми налаштовані на позитивний результат".

Відповідаючи на запитання про те, що однією з передумов зустрічі Зеленського й Орбана, як заявляла угорська сторона, є виконання Україною пунктів щодо відновлення прав національних меншин до рівня 2015 року, Жовква відповів, що "Україна працює над цим питанням".

"Є так звані одинадцять кроків. Більшість із них уже близька до розуміння - як їх виконувати, скажімо так. І це, до речі, не моя оцінка, а оцінка угорської сторони. Але, знову ж таки, ще потрібен час, але й розуміння, що це не єдине питання в наших відносинах. І тут не може бути якоїсь прив'язки. Працює команда на різних рівнях. Є відповідна експертна група, яка працює за цими "одинадцятьма кроками". І є формат роботи керівника Офісу президента з інших питань з угорською стороною", - сказав він.