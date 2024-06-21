На Донеччині за добу загинули п'ятеро місцевих жителів, поранені 11 - ОВА

Фото: Вадим Філашкін

Унаслідок обстрілів у Донецькій області за минулу добу загинули п'ятеро мирних жителів, поранені 11, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Максимільянівці Мар'їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки у Гострому, обстріляні околиці Курахового", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його даними, у Краматорському районі в Лиманській громаді обстріляні Закітне, Зарічне, Терни, Ямполівка та Ямпіль. "У Миколаївці 1 людина загинула і 3 поранені. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 4 будинки; також у громаді 1 людина поранена і 2 будинки пошкоджено в Миколаївці, 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі. У Розкішному Іллінівської громади 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 7 об'єктів", - ідеться в повідомленні.

У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 нежитлових приміщення та промислова будівля. "У Торецькій громаді поранено людину у Північному. Під вогнем - Сіверськ і Серебрянка", - додав Філашкін.

"Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 81 людину, у тому числі 13 дітей", - поінформував начальник ОВА.