Україна може використовувати зброю, поставлену США, у будь-якому місці через кордон із РФ

Україна може використати поставлену США зброю для поразки російських військ, які ведуть вогонь українськими силами, в будь-якому місці через кордон з Росією, а не лише на російській території поблизу Харківської області України, заявив у четвер на брифінгу представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Reuters.

Представник Пентагону генерал-майор ВПС Патрік Райдер повідомив журналістам, що хоча жодних змін у політиці не відбулося, використання Україною зброї проти російських військ не обмежується поблизу Харкова на російській стороні.

"Можливість відстрілюватися, коли по тобі стріляють, - ось на чому ця політика справді зосереджена... оскільки ми бачимо, як російські сили ведуть вогонь через кордон, то це можливість України стріляти по цих військах, використовуючи боєприпаси, надані США", - сказав Райдер.

"Це самооборона, і їм є сенс мати можливість це робити", - додав він.

Зауваження Райдера перегукуються з коментарями, зробленими радником Байдена з національної безпеки раніше цього тижня.

"Справа не в географії. Справа в здоровому глузді", - сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю PBS. "Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, має сенс дозволити Україні завдати удару у відповідь по силах, які завдають ударів по ній через кордон".

Салліван додав, що Україна також може використати системи ППО для стрілянини по російських літаках, які летять у повітряному просторі Росії, якщо вони збираються відкрити вогонь повітряним простором України.