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06:36 20.06.2024

20 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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20 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 848 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 848 RUSSIAN AGRESSION

20 червня відзначають День перерви в роботі, Всесвітній день біженців, День літнього сонцестояння, Всесвітній день Wi-Fi, Всесвітній день тапасу, Всесвітній день ефективності.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Мефодія, єпископа Патарського.

Всесвітній день біженців

Міжнародний день, який щорічно 20 червня організовує Організація Об'єднаних Націй. Він призначений для інформування та вшанування біженців з усього світу. Цей день вперше було встановлено 20 червня 2001 року на знак визнання 50-ї річниці Конвенції про статус біженців 1951 року.

День перерви в роботі

Щороку в третій четвер червня відзначається День перерви в роботі. Присвячений пропаганді важливості перерв і фізичної активності протягом робочого дня.

День літнього сонцестояння

Це найтриваліший день року, коли Сонце досягає своєї найвищої точки в небі. В цей час земна вісь нахилена найбільше до Сонця. Це означає, що Сонце знаходиться найвище в небі в цей день, і через це ми маємо найдовший світловий день у році.

Червневий сонцеворот здавна був важливим культурним феноменом для багатьох народів і залишається таким досі.

Всесвітній день Wi-Fi

Щороку 20 червня відзначаємо свято бездротових технологій - Всесвітній день Wi-Fi. Подію започаткував Бездротовий широкосмуговий Альянс.

Ще цього дня:

1918 - У Києві розпочався Всеукраїнський церковний собор;

1919 - Військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір;

1939 - Перший в історії політ реактивного літака здійснив німецький експериментальний літак із ракетним двигуном Гайнкель He.176;

1963 - США та СРСР підписали угоду про встановлення "гарячої лінії" зв'язку між урядами двох держав;

1990 - Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 - Перший пробний залізничний рейс тунелем під Ла-Маншем;

2003 - Створено фонд Вікімедіа.

Церковне свято

20 червня - день пам'яті священномученика Мефодія, єпископа Патарського.

Мефодій жив у III-IV століттях у Малій Азії. Він був єпископом міста Патар і все своє життя присвятив християнським проповідям і боротьбі з єрессю. У переказах про нього сказано, як про смиренного ченця, який водночас був твердим у своїй вірі. За це єпископа, як і багатьох інших християн того часу, язичники схопили і стратили.

Святий Мефодій Патарський залишив багато богословських праць, серед яких твори на захист християнства і проти язичництва, виклад православних догматів проти вчень Орігена і тлумачення Священного Писання.

Іменини: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма.

Теги: #20червня #церковне_свято #цей_день #іменини

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