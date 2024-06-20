Повітряна тривога у Києві вночі була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці

У ніч проти 20 червня повітряна тривога у Києві була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Нічна повітряна тривога у столиці була пов'язана з загрозою ударних БПЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли через Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області та намагалися атакувати Київ із північно-східного напрямку", - написав він. у телеграм-каналі.

За словами Попка, силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість у своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили).

"На даний момент у столиці не зафіксовано ні руйнувань, ні постраждалих (дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються)", - додав Попко.

Крім того, написав глава КДВА, існувала загроза застосування крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Але зараз пуски ракет попередньо не підтверджені. У повітряному просторі України ракети не відстежуються.