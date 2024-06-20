Події

05:16 20.06.2024

Повітряна тривога у Києві вночі була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці

1 хв читати
Повітряна тривога у Києві вночі була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці

У ніч проти 20 червня повітряна тривога у Києві була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Нічна повітряна тривога у столиці була пов'язана з загрозою ударних БПЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли через Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області та намагалися атакувати Київ із північно-східного напрямку", - написав він. у телеграм-каналі.

За словами Попка, силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість у своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили).

"На даний момент у столиці не зафіксовано ні руйнувань, ні постраждалих (дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються)", - додав Попко.

Крім того, написав глава КДВА, існувала загроза застосування крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Але зараз пуски ракет попередньо не підтверджені. У повітряному просторі України ракети не відстежуються.

Теги: #київ #україна #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:58 20.06.2024
На Вінниччині є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

На Вінниччині є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

03:47 20.06.2024
У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

02:13 20.06.2024
РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

00:11 20.06.2024
Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

23:41 19.06.2024
Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

23:32 19.06.2024
Війська РФ нанесли по території України три ракетні та 38 авіаудари із застосуванням 55 УАБів – Генштаб

Війська РФ нанесли по території України три ракетні та 38 авіаудари із застосуванням 55 УАБів – Генштаб

23:30 19.06.2024
Від початку доби відбулося понад 120 боїв, на покровському напрямку тривають 12 бойових зіткнень - Генштаб

Від початку доби відбулося понад 120 боїв, на покровському напрямку тривають 12 бойових зіткнень - Генштаб

22:57 19.06.2024
Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС

Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС

20:37 19.06.2024
У Києві тротуар Повітрофлотського шляхопроводу обвалився на проїжджу частину вулиці Жилянської, рух нею перекрито, включно з трамваєм

У Києві тротуар Повітрофлотського шляхопроводу обвалився на проїжджу частину вулиці Жилянської, рух нею перекрито, включно з трамваєм

20:22 19.06.2024
Ворог атакував Одещину балістичною ракетою - ПК "Південь"

Ворог атакував Одещину балістичною ракетою - ПК "Південь"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 95 - Генштаб ЗСУ

У Києві тротуар Повітрофлотського шляхопроводу обвалився на проїжджу частину вулиці Жилянської, рух нею перекрито, включно з трамваєм

Зеленський: На липень планується запуск роботи групи держав із енергетичного пункту Формули миру

Зеленський заявив про підготовку рішень щодо надійнішого проходження майбутнього опалювального сезону

ОСТАННЄ

20 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Європейські народники підтримують кандидатуру Метсоли на посаду президента Європарламенту

У Києві рух автотранспорту під Повітрофлотським шляхопроводом повністю відновлено

Рішення країн Заходу останніх місяців демонструють значні зрушення в прагненні досягти миру в Україні - заступник голови місії посольства Франції

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 95 - Генштаб ЗСУ

Україна розслідує 28 кримінальних проваджень за фактом вбивства окупантами 62 українських військовополонених - Костін

Унаслідок ракетної атаки на Одещині пошкоджено рекреаційну інфраструктуру - Сили оборони півдня

Кулеба обговорив із маршалком сейму Польщі українсько-польську співпрацю та підготовку до Вашингтонського саміту НАТО

Мінвідновлення веде переговори з ЄБРР про виділення понад EUR400 млн для "Укрпошти" та "Укрзалізниці"

Єрмак обговорив із радником з питань нацбезпеки прем'єра Індії результати Саміту миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА