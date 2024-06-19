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13:38 19.06.2024

Завершилося понад трирічне головування України в Дунайській комісії - МЗС

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Завершилося понад трирічне головування України в Дунайській комісії - МЗС

Міністерство закордонних справ України назвало основні результати головування України в Дунайській комісії, яке тривало три з половиною роки й завершилося в червні.

Пресслужба МЗС зазначає, що Дунайська комісія є однією з найстаріших у світі міжнародних організацій, і Україна була її членом від моменту її заснування 1948 року, а від 2020 року вперше отримала найвищу політичну посаду в організації - головою було обрано представницю України Любов Непоп.

Серед результатів за час головування МЗС вказало, що комісія започаткувала роботу "Дунайського шляху солідарності" в рамках "Шляхів солідарності Україна - ЄС" для експортних та імпортних операцій водним шляхом Дунаю в умовах блокування Росією морських портів.

"Майже відразу після початку повномасштабного вторгнення комісія відсторонила Росію від участі в роботі ДК. Вона позбавила повноважень делегацію РФ й ухвалила рішення про звільнення її громадян з дипломатичної та інших посад Секретаріату", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Також за цей час започатковано дискусії про розвиток можливостей транспортування "зеленого" водню Дунаєм, зокрема його виробництво та експорт до ЄС. А 2023 року Дунайська комісія вперше долучилася до участі в Міжнародній Кримській платформі (Перша Чорноморська безпекова конференція та 3-й саміт Міжнародної Кримської платформи).

Крім іншого, членів делегації України обрали на дві керівні посади з чотирьох можливих в оновленому Підготовчому комітеті, до складу якого входять 10 придунайських держав.

"Комісія закликала Росію самостійно вийти з організації до 29 лютого 2024 року у відповідь на постійні обстріли, що та проігнорувала. З 1 березня країни - члени комісії більше не вважають себе зв'язаними зобов'язаннями стосовно РФ згідно з Белградською Конвенцією. Після позбавлення повноважень на Росію вперше в історії міжнародної організації наклали заходи фінансового характеру за несплату внесків до бюджету комісії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначено, що Україна була первісним автором та ініціатором усіх ухвалених постанов і рішень Дунайської комісії щодо держави-агресора.

Теги: #дунайська_комісія #мзс

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