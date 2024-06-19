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10:25 19.06.2024

Прем'єрка Фінляндії у 2019-2023 рр. Санна Марін увійшла до наглядової ради YES

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Прем'єрка Фінляндії у 2019-2023 рр. Санна Марін увійшла до наглядової ради YES

Санна Марін, яка очолювала уряд Фінляндії у 2019-2023 рр., увійшла до складу наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Провівши свою країну через глобальну пандемію та історично швидкий процес вступу до НАТО після російського вторгнення в Україну, Санна Марін спеціалізується на питаннях геополітики, стратегічної автономії та лідерства", - зазначено у пресрелізі YES.

Організація нагадує, що Санна Марін очолила уряд Фінляндії у 2019 році у віці 34 роки, ставши наймолодшою серед прем'єр-міністрів світу, вона також є активною захисницею прав людини, цивільних прав і демократії.

Наразі до складу наглядової ради YES під головуванням президента Польщі в 1995-2005 рр. Александра Квасневського входять також президентка Естонії в 2016-2021 рр. Керсті Кальюлайд, міністр закордонних справ Швеції в 2006-2014 рр. і прем'єр Швеції в 1991-1994 рр. Карл Більдт, президент Ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, засновник YES, групи EastOne і Фонду свого імені Віктор Пінчук, прем'єр Данії у 2001-2009 рр. і генеральний секретар НАТО у 2009-2014 рр. Андерс Фог Расмуссен та віцепрезидент Havas Group, виконавчий співголова Havas Worldwide Стефан Фукс.

Теги: #санна_марін #yes

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