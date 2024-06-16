На Саміті миру багато країн хотіли залучення представників РФ, але більшість не хоче їм навіть потиснути руку - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що багато держав-учасниць Глобального саміту миру хотіли б залучення до заходу представників РФ, водночас більшість не хотіла б їм навіть потиснути руку - думки різні й було напрацьовано консенсус.

На пресконференції за результатами Глобального саміту миру в Швейцарії, відповідаючи на запитання, чи готовий Зеленський говорити з РФ, і якщо так, то які умови, щоб почати переговори, він зазначив, що на цьому саміті багато країн хотіли залучення представників РФ.

"А також більшість країн не хоче їм навіть потиснути руку, щоб знали. Тому різні думки у всього світу. І абсолютно справедливо, що вони різні. І мають право звучати і бути різні думки. Тому було напрацьовано консенсус, а тому що ми абсолютно розуміємо, про що говоримо", - сказав президент України.

Зеленський нагадав, що РФ блокувала будь-які мирні ініціативи, зокрема ще перед повномасштабним вторгненням було проведено близько 200 раундів переговорів - "мінських зустрічей, де не було вирішено жодного питання".

"Усі блокування були з боку РФ. Абсолютно всі. Чому? Тому що невигідно закінчувати було війну. Доказом цього є повномасштабне вторгнення. Тому що це не тільки доказ, а реальне їхнє бажання. Ось і все", - наголосив президент.

За його словами, тому було обрано інший процес - Саміт миру, а потім - розробка відповідного детального плану.

"А потім, коли це напрацювання є, це говорить про те, що Росія не може заблокувати навіть початок мирного процесу. А якщо є вже конкретний план, після цього представникам РФ цей узгоджений план буде передано. Ну і потім з вами ми побачимо, чи готові вони до завершення війни. Ось такі умови діалогу з окупантами", - пояснив глава держави.