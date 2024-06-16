Вселенський патріарх Варфоломій: Мовчати перед жорстокістю війни - ганьба, ми всі за справедливий і міцний мир у суверенній Україні

Вселенський патріарх Варфоломій назвав своєю місією захищати та зміцнювати мир, зокрема в Україні.

"Війна завжди руйнівна. Мовчати перед жорстокістю війни - ганьба. Наш обов'язок і місія - захищати та зміцнювати мир. Блаженні миротворці", - сказав патріарх Варфоломій на другому пленарному засіданні в рамках Глобального саміту миру в Швейцарії в неділю.

Він зазначив, що рушійною силою саміту став акцент і сила діалогу, що містить культурні, але насамперед релігійні й духовні аспекти.

"Ми всі тут за справедливий і міцний мир у суверенній Україні. Дай Бог спокою всім, хто трагічно загинув, і дай сил усім, хто захищає мир", - резюмував патріарх.