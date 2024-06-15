Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку тривають дев'ять боїв - у районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої

Від початку доби і станом на 16:00 на фронті відбулося 60 бойових зіткнень, найгарячішим залишається покровський напрямок, дещо активізувалися дії ворога на харківському, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 60 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани російського агресора. Переважно окупанти продовжують тиснути на покровському напрямку", - йдеться в повідомленні Генштабу в телеграм-каналі в суботу.

Повідомляється, що агресор від початку доби збільшив кількість атак на харківському напрямку до п'яти - бої тривають у районі Вовчанська. У цьому районі ворог застосував керовані авіабомби з території Бєлгородської області (РФ).

За даними Генштабу, на краматорському напрямку ворог зробив три спроби штурмових дій, наразі активних бойових дій не відбувається.

"На покровському напрямку тривають дев'ять бойових зіткнень у районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої. За сьогодні уже 24 рази ворог намагався тиснути на цьому напрямку за підтримки авіації, зокрема бомбардував КАБами райони Новогродівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки. Напрямок залишається найгарячішим", - інформує Генштаб.

Повідомляється також, що наразі триває бій у районі Красногорівки на курахівському напрямку, це вже сьомий від початку доби.

"На времівському напрямку ворог намагався атакувати вісім разів. Всі спроби поліпшити своє тактичне положення виявилися безуспішними", - зазначено у зведенні Генштабу.

На придніпровському напрямку закінчилася невдачею спроба агресора атакувати в районі Кринків. "На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - зазначено у зведенні.