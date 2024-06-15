Росіяни 11 разів обстріляли Донеччину, постраждали п'ятеро осіб - голова ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські окупанти за добу 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"У Гірнику Курахівської громади поранено 4 людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок, 35 приватних будинків, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. Також у громаді обстріляні Курахове і Веселий Гай", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

У Лимані одна будівля зруйнована та 11 пошкоджені. У Зарічному поранена людина, пошкоджені 6 будинків.

У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджені 2 будинки і підприємство.

У Торецькій громаді пошкоджені 10 будинків у Північному та 9 у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. У Сіверську одна будівля знищена та дві пошкоджені.

З лінії фронту евакуйовано 185 осіб, зокрема 43 дитини.