Події

20:18 14.06.2024

Мирна жителька загинула через ворожий авіаудар по Глушківці на Харківщині - прокуратура

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Мирна жителька загинула через ворожий авіаудар по Глушківці на Харківщині - прокуратура

Правоохоронці задокументували наслідки удару, завданого ЗС РФ, за попередніми даними, УМПБ Д-30, по с. Глушківці Куп'янського району Харківської області близько 15:00.

"Пошкоджено житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок. Загинула 57-річна жінка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) КК України.

Теги: #харківщина #обстріл #жертва

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