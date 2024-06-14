Мирна жителька загинула через ворожий авіаудар по Глушківці на Харківщині - прокуратура

Правоохоронці задокументували наслідки удару, завданого ЗС РФ, за попередніми даними, УМПБ Д-30, по с. Глушківці Куп'янського району Харківської області близько 15:00.

"Пошкоджено житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок. Загинула 57-річна жінка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) КК України.