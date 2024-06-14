Події

18:50 14.06.2024

Окупанти атакували Нікопольський район дронами та з артилерії, поранена 17-річна дівчина, зруйновані 7 приватних будинків

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Окупанти атакували Нікопольський район дронами та з артилерії, поранена 17-річна дівчина, зруйновані 7 приватних будинків

17-річна дівчина дістала поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами Нікопольського району Дніпропетровської області в п'ятницю, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня Нікопольщина перебувала під ворожим вогнем. Агресор застосовував БПЛА, гатив з важкої артилерії. Гучно було в райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Покровській і Червоногригорівській громадах", - написав Лисак у телеграмі.

За його словами, у районі внаслідок обстрілів пошкоджене підприємство, магазин, дві вантажівки, два легкових автомобілі, мікроавтобус і гараж. "Потрощені 7 приватних будинків, декілька господарських споруд, одна з яких загорілася. Пожежу загасили. Знищений ангар для зберігання зерна і автопричіп. Понівечені трактор, мотоцикл, газогін, лінії електропередач", - розповів голова обладміністрації.

На решті території Дніпропетровської області в п'ятницю обійшлося без обстрілів, повідомив Лисак.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріл

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