Окупанти атакували Нікопольський район дронами та з артилерії, поранена 17-річна дівчина, зруйновані 7 приватних будинків

17-річна дівчина дістала поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами Нікопольського району Дніпропетровської області в п'ятницю, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня Нікопольщина перебувала під ворожим вогнем. Агресор застосовував БПЛА, гатив з важкої артилерії. Гучно було в райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Покровській і Червоногригорівській громадах", - написав Лисак у телеграмі.

За його словами, у районі внаслідок обстрілів пошкоджене підприємство, магазин, дві вантажівки, два легкових автомобілі, мікроавтобус і гараж. "Потрощені 7 приватних будинків, декілька господарських споруд, одна з яких загорілася. Пожежу загасили. Знищений ангар для зберігання зерна і автопричіп. Понівечені трактор, мотоцикл, газогін, лінії електропередач", - розповів голова обладміністрації.

На решті території Дніпропетровської області в п'ятницю обійшлося без обстрілів, повідомив Лисак.