JYSK відкрив магазини в Одесі та Полтаві

Міжнародна мережа JYSK відкриває два магазини: новий в Одесі в ТЦ "Меркурій" (вул. Семена Палія, 99в) та оновлений у Полтаві в ТРЦ "Київ" (вул. Зіньківська, 6/1а), повідомили у пресслужбі ритейлера.

"Незважаючи на всі виклики, тривоги, а тут ще й перебої з електропостачанням, JYSK розширює мережу до 96 магазинів в Україні. Дякую за роботу команді обох магазинів!", - коментує відкриття Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

В оновленому магазині в Полтаві збільшили торговельну (з 900 до 1150 кв. м) та складську (з 225 до 309 кв. м) площі, оновили офісні приміщення та створили окрему кімнату для працівників.

Відкритий в Одесі магазин став шостим JYSK у цьому місті. Його торговельна площа - 1078 кв. м, склад - 247 кв. м, а також офісне приміщення - 40 кв. м.

Обидва магазини представляють концепцію 3.0, яка передбачає краще точкове освітлення, більш сучасне оформлення і комфортніше для покупця зональне розташування товарів.

У компанії вже анонсували відкриття сьомого магазину в Одесі восени в ТЦ "Родос". Також попередньо відомі міста-кандидати, де буде відкрито 100-й магазин. Попередньо це буде або Калуш або Кривий Ріг уже в серпні.

Наразі в Україні працюють 96 магазинів та інтернет-магазин jysk.ua. До кінця 2024 року планується досягти позначки в 100 магазинів. Штат JYSK у країні налічує понад 800 співробітників.