Окупанти 15 разів обстріляли міста і села Донеччини за добу, у Костянтинівці поранена людина, повідомляють про пошкодження 36 будинків

Житель міста Костянтинівки Краматорського району Донецької області дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у зведенні за минулу добу.

"Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки. В Іллінівській громаді обстріляні околиці Довгої Балки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, станом на ранок 12 червня в Курахівській громаді Покровського району пошкоджені 4 двоповерхівки в Гірнику, 6 приватних будинків у Курахівці та промзона в Кураховому.

"Бахмутський район. У Торецьку пошкоджені 3 інфраструктурні об'єкти, у Північному - 14 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 промислові споруди. У Сіверську пошкоджено 6 будинків", - розповів голова обладміністрації.

Загалом за добу російські окупанти 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуйовано 116 осіб, зокрема 24 дитини.