СБУ повідомила про підозру ексначальнику російської катівні в Луганській області, який виводив "на розстріл" українських полонених

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця, причетного до масових тортур українців на тимчасово захопленій частині Луганської області. Матеріали справи планують передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, повідомляє пресслужба СБУ.

"Фігурантом є Володимир Рудяк, який з 2007 року керував Суходільською виправною колонією, а під час окупації регіону одним з перших перейшов на бік ворога. За це гауляйтер Пасічник "перепризначив" його керівником захопленої пенітенціарної установи, яку загарбники перетворили на катівню. Після початку повномасштабного вторгнення рф до Суходільської тюрми почали звозити українських полонених та викрадених місцевих жителів – учасників руху опору", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, у катівнях ув'язнених били спеціальними кийками ПР-73, доки потерпілі не втрачали свідомість. Також за вказівкою Рудяка людей ставили до стіни та імітували їх розстріл, роблячи постріли з вогнепальної зброї поруч із головою або тілом потерпілого. Крім того, Рудяк змушував ув'язнених наввипередки пересуватися коридорами російської катівні та днями морив їх голодом. Так зловмисник намагався схилити потерпілих до співпраці з рашистами у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Рудяку про підозру за ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням) Кримінального кодексу України.

Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб знайти та покарати його.