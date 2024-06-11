Події

19:14 11.06.2024

СБУ повідомила про підозру ексначальнику російської катівні в Луганській області, який виводив "на розстріл" українських полонених

2 хв читати
СБУ повідомила про підозру ексначальнику російської катівні в Луганській області, який виводив "на розстріл" українських полонених

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця, причетного до масових тортур українців на тимчасово захопленій частині Луганської області. Матеріали справи планують передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, повідомляє пресслужба СБУ.

"Фігурантом є Володимир Рудяк, який з 2007 року керував Суходільською виправною колонією, а під час окупації регіону одним з перших перейшов на бік ворога. За це гауляйтер Пасічник "перепризначив" його керівником захопленої пенітенціарної установи, яку загарбники перетворили на катівню. Після початку повномасштабного вторгнення рф до Суходільської тюрми почали звозити українських полонених та викрадених місцевих жителів – учасників руху опору", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, у катівнях ув'язнених били спеціальними кийками ПР-73, доки потерпілі не втрачали свідомість. Також за вказівкою Рудяка людей ставили до стіни та імітували їх розстріл, роблячи постріли з вогнепальної зброї поруч із головою або тілом потерпілого. Крім того, Рудяк змушував ув'язнених наввипередки пересуватися коридорами російської катівні та днями морив їх голодом. Так зловмисник намагався схилити потерпілих до співпраці з рашистами у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Рудяку про підозру за ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням) Кримінального кодексу України.

Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб знайти та покарати його.

Теги: #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 11.06.2024
СБУ затримала дочку ексмера Полтави, яка працювала на "виборчий штаб" партії Путіна

СБУ затримала дочку ексмера Полтави, яка працювала на "виборчий штаб" партії Путіна

08:55 11.06.2024
СБУ проводить заходи з безпеки в урядовому кварталі Києва

СБУ проводить заходи з безпеки в урядовому кварталі Києва

14:02 06.06.2024
СБУ повідомила про підозру помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ, які фальсифікують історію України

СБУ повідомила про підозру помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ, які фальсифікують історію України

13:54 04.06.2024
СБУ повідомила про підозру в державній зраді дружині ексдепутата Маркова - співвласниці російської ІТ-компанії

СБУ повідомила про підозру в державній зраді дружині ексдепутата Маркова - співвласниці російської ІТ-компанії

13:33 03.06.2024
СБУ повідомила про підозру голові кримської "Юнармії", який вербує школярів на війну проти України

СБУ повідомила про підозру голові кримської "Юнармії", який вербує школярів на війну проти України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Альтернатива Starlink є, чекаємо на позитивний результат - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Завдання про мільйон FPV-дронів буде виконано - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Кожен російський актив, який можна залучити для відновлення України, має бути використаний без жодних компромісів із агресором - Зеленський

Розмір субсидій і пільг буде перераховано автоматично у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію - Мінсоцполітики України

ЄС підписав перші гарантійні угоди на EUR1,4 млрд і цим запустив Ukraine Investment Framework

ОСТАННЄ

Германия, Украина и более 50 организаций, государств и компаний создали "Альянс навыков для Украины" на EUR700 млн

Повідомлення в соцмережах про смерть ексмера Куп'янська, обвинуваченого в держзраді, не вплинуть на судовий розгляд його справи

Німеччина, Україна та понад 50 організацій, держав і компаній створили "Альянс навичок для України" на EUR700 млн

У центрі Києва стався витік води на проїжджу частину, кілька житлових будинків тимчасово без водопостачання

Шефчович анонсував початок роботи над стратегічними європейськими проєктами

Російські окупанти весь день обстрілювали Дніпропетровську область, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури

Спікери парламентів Польщі, України та країн Балтії сподіваються, що саміт НАТО у Вашингтоні визначить незворотність шляху України до Альянсу

Україну обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО - Мінкультури

ПРООН за фінансування Республіки Корея та Ісландії передала "Укренерго" 40 високовольтних вводів

Росіяни обстріляли Осокорівку Херсонської області, є постраждала - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА