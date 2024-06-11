Події

11:03 11.06.2024

У Запоріжжі скоєно замах на держслужбовця

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У Запоріжжі скоєно замах на держслужбовця

У Запоріжжі скоєно замах на держслужбовця - невідомий здійснив постріл із вогнепальної зброї, потерпілого госпіталізували, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.

"11 червня о 07:55 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що біля під'їзду багатоповерхівки в одному з районів м. Запоріжжя невідомий із вогнепальної зброї здійснив постріл у місцевого держслужбовця. Потерпілого госпіталізували", - повідомили в Нацполіції.

Поліцейські розпочали першочергові слідчі (розшукові) дії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) КК України.

Як стало відомо, йдеться про Максима Денщика. За даними ЗМІ, його відсторонено від виконання обов'язків Директора департаменту правового забезпечення.

Теги: #запоріжжя #замах

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