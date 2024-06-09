Події

16:01 09.06.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті з опівночі перевищила 50, із них 20 на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

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Кількість бойових зіткнень на фронті з опівночі перевищила 50, із них 20 на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення сягнула 51 з початку доби, найбільшу активність російські окупанти продовжують проявляти на Покровському напрямку, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 14.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка, Новопокровське - райони, в яких українські захисники відбивають атаки росіян. Загалом на напрямку кількість ворожих спроб покращити свої позиції сягнула 20", - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку триває бойове зіткнення в районі Глибокого, це вже третя атака на напрямку з опівночі. На Куп'янському напрямку загальна кількість атак окупантів сягнула семи, з них дві тривають. Також сім бойових зіткнень відбулося на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського та Кліщіївки.

На Лиманському напрямку бойові зіткнення точаться в районі Серебрянського лісу, ворог намагався просунутися на цьому напрямку від початку доби вже п'ять разів. На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки. На Придніпровському напрямку від початку доби відбито дві атаки ворога в районі Кринок.

Крім того, російські загарбники з території РФ обстріляли з мінометів українські позиції в Чернігівській і Сумській областях. На інших напрямках обстановка без змін.

Станом на 11:00 повідомлялося про 39 бойових зіткнень на фронтах російсько-української війни від початку доби, з них 14 припали на Покровський напрямок.

 

Теги: #генштаб_зсу

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