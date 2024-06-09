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12:50 09.06.2024

У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #полтавська_область #вибух

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