У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським
На Покровському напрямку ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки - Генштаб
Окупанти обстріляли за добу 38 разів прикордонні громади в Сумській та Чернігівській областях - ОК "Північ"
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