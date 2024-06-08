У Херсонській області окупанти атакували машину "швидкої допомоги"

Російські окупанти в суботу вдень в одному з населених пунктів Білозерської громади атакували дроном машину швидкої допомоги, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.

У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшерка не постраждала. Обох евакуйовано в безпечне місце", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Також голова ОВА повідомив, що в лікарню госпіталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл.

"У нього - вибухова травма і поранення ноги. Медики обстежують потерпілого", - уточнив Прокудін.