У Херсонській області окупанти атакували машину "швидкої допомоги"
Російські окупанти в суботу вдень в одному з населених пунктів Білозерської громади атакували дроном машину швидкої допомоги, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.
У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшерка не постраждала. Обох евакуйовано в безпечне місце", - написав Прокудін у телеграм-каналі.
Також голова ОВА повідомив, що в лікарню госпіталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл.
"У нього - вибухова травма і поранення ноги. Медики обстежують потерпілого", - уточнив Прокудін.