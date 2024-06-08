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01:50 08.06.2024

Кабмін запровадив бронювання постачальників і волонтерів ЗСУ, навчання БПЛА, РЕБ і такмеду та пом'якшив критерії бронювання перевізників

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Кабмін запровадив бронювання постачальників і волонтерів ЗСУ, навчання БПЛА, РЕБ і такмеду та пом'якшив критерії бронювання перевізників

Критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань підприємствами, що мають право на бронювання, можуть бути визначені компанії з виробництва відповідних товарів і виконання відповідних робіт і послуг із затверджених Міноборони, СБУ та іншими держорганами, що здійснюють керівництво цими військовими формуваннями.

Згідно з оновленими критеріями бронювання, затвердженими постановою Кабінету міністрів №650 від 5 червня, оприлюдненою ввечері в п'ятницю, також критично важливими визнають благодійні організації, що здійснюють виробництво/закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, включені до переліку, затвердженого Міноборони.

Крім того, такий статус можуть отримати і підприємства, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації операторів безпілотних роботизованих систем, радіоелектронної боротьби і тактичної медицини в інтересах сил безпеки і оборони України, критерії за якими визначено наказом Міноборони.

Підприємства, установи та організації, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів або вантажів чи перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та/або вантажів, перевізники міського електричного транспорту.

Оновлені критерії передбачають можливість бронювання не тільки підприємств, а й організацій та установ.

Крім того, Кабмін підтвердив затверджені раніше 7 критеріїв бронювання, полегшивши його для "підприємств, установ та організацій, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів; підприємств, установ та організацій, що здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та/або вантажів, перевізників міського електричного транспорту" - вони, як і низка інших категорій, можуть задовольняти двом, а не трьом вимогам із семи для можливості бронювання.

Водночас із цих пільгових категорій виключено підприємства житлово-комунального господарства, а залишено лише юросіб - управителів багатоквартирних будинків.

Теги: #україна #бронювання #критерії

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