Типові проєкти укриттів для дитсадків розміщено на сайті "Моя фортеця"

Фото: Моя фортеця

Типові проєкти укриттів для дитячих садків розміщено на сайті "Моя фортеця", повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"У квітні МОН спільно з партнерами презентувало проєкти повторного використання, які можна адаптовувати під особливості кожного закладу освіти для будівництва укриттів. Завдяки підтримці Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у квітні на платформі "Моя фортеця" з’явилося чотири типові проєкти для шкіл, а відтепер маємо готові ПКД і для дитячих садочків. Їх також чотири, всі пройшли експертизу та відповідають новим державним будівельним нормам", - ідеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що проєкти передбачають будівництво споруди подвійного призначення (із захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 100, 150, 200, 300 осіб для закладу дошкільної освіти.

Усі проєкти перебувають у вільному доступі, і їх можна переглянути на платформі "Моя фортеця".

"Також найближчим часом очікуємо на публікацію семи проєктів двоповерхових укриттів у школах на 200, 300, 500, 750, 1000 та в дитячих садочках — на 200 та 300 осіб відповідно, які Міністерство розробило спільно з Buffett Foundation", - ідеться в повідомленні.

Ознайомитися з проєктами можна за посиланням.